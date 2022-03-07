العسومي يشيد بدور المرأة العربية وجدارتها على كافة المستويات

المستقلة/- أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن المرأة العربية تمثل نموذجا رائدا ومثالا يحتذى به في البذل والعطاء، فضلا عن قدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات مما أهلها لتتبوأ مختلف المناصب على كافة المستويات، إلى أن أصبحت شريكاً أساسياً للرجل في بناء وتقدم المجتمع.

وشدَّد العسومي، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 آذار/مارس من كل عام، على حرص البرلمان على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدراتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية، موضحا أن هذه القضية تحظى بأولوية متقدمة في خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي الذي تبنى عدد من المبادرات في هذا الاتجاه .

وأعرب عن تقدير البرلمان العربي للإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة العربية، والخطوات الرائدة التي خطتها في جميع المجالات مما عزز من دورها كشريك أساس في التنمية، متمنيا لها مزيد من التقدم والنجاح .