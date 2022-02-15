“العسومي” يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

المستقلة/- أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، مشددا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الدبلوماسية البرلمانية والتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية.

وشدد العسومي عند ترؤسه اليوم، أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل الموافق 19 شباط/فبراير بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وناقش الاجتماع مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي والتي ستصدر عن المؤتمر، تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، والتي تأتي تحت عنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.

ويساهم الاجتماع التحضيري في بلورة رؤية عربية برلمانية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، من خلال تضمين مرئيات ممثلي رؤساء البرلمانات العربية في مشروع الوثيقة ، حتى تكون معبرة عن شواغل وهموم كل الدول العربية.