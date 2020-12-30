العراق يوقع عقد ميناء الفاو بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركة دايو  

المستقلة/أمل نبيل/ وافق العراق على صفقة بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية يوم الأربعاء لبناء المرحلة الأولى في ميناء السلع الفاو المخطط له في جنوب البلاد.

وبموجب العقد الموقع في بغداد من قبل ممثلين عن وزارة النقل العراقية والشركة الكورية الجنوبية ، ستتعامل شركة مع أعمال البناء بما في ذلك بناء خمسة أرصفة لتفريغ السفن وساحة للحاويات.

وقال فرحان الفرطوسي المدير العام للشركة العامة للموانئ لرويترز على هامش حفل توقيع في مقر وزارة النقل إن دايو ستجري أيضا أعمال تجريف وحفر لإنشاء قناة ملاحية وصول.

قال الفرطوسي إن المرحلة الأولى ستسمح للميناء باستقبال ثلاثة ملايين حاوية ، وينبغي الانتهاء من جميع أعمال البناء في حوالي أربع سنوات.

في الوقت الحالي ، لاستلام سفن السلع ، يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في الجنوب ، الذي يقع على قمة الممر المائي الاستراتيجي للخليج.

سيكون ميناء الفاو أعمق مما يسمح له باستقبال أكبر سفن الحاويات.