العراق يوافق على فتح معبر سيرانبند الحدودي مع ايران

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المستقلة /-  اكد محافظ كردستان غرب ايران بهمن مرادنيا، الاربعاء، أن الحكومة العراقية وافقت على رسمية منفذ سيرانبند الحدودي وهو امر مهم جدا لتطوير التجارة في هذه المحافظة وبالاخص مدينة “بانة”.

وقال مرادنيا في الاجتماع العاشر لمجلس التخطيط بمحافظة كردستان الايرانية، إن “موافقة الحكومة العراقية والاعتراف بمعبر سيرانبند “بانة” الحدودي، يسهم في تطوير التجارة في هذه المدينة والمحافظة ونمو العلاقات التجارية مع كردستان العراق”.

وأعلن عن إعادة فتح الأسواق الحدودية لـ”مله خورد سروآباد” و”خانم شيخان” في مدينة مريوان اعتبارا من الأسبوع المقبل، مضيفا، إن استئناف أنشطة هذه الأسواق سيساعد على إنعاش المناطق الحدودية وتوفير فرص عمل لأهاليها.

وأشار محافظ كردستان إلى أن نشاط هذه الأسواق سيؤدي إلى تطوير سوق مدينتي “بانة” و”مريوان”، منوها الى أن سكان المناطق الحدودية في هاتين المدينتين بامكانهما استيراد عدد من السلع والأجهزة المنزلية وبالتالي توفير مصدر دخل لأنفسهم.

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