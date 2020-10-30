العراق يمنع استيراد 24 منتج لدعم المنتج الوطني العراقي

المستقلة … أعلنت وزارة الزراعة عن وفرت 24 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) ومنعتها من الأستيراد لوفرتها محلياً.

حيث قالت الوزارة من خلال بيان لها تابعته المستقلة ” أستناداً للصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية”.

واضافت الوزارة بأن العراق يتمتع بالوفرة من 24 مادة سواء كانت حيوانية او نباتية والتي جاءت نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين والتي ساهمت في تشجيعهم على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي أفضت نتائجها بتوفير 24 مادة زراعية نباتية وحيوانية.

وهذه المنتجات هي:-

(الطماطم والبطاطا والخيار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والتمر والرقي والبطيخ والثوم والشجر والرمان والشوندر والشلغم والفلفل والباقلاء الخضراء والعسل وبيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور الكامل والاسماك النهرية والبحرية المبردة والمجمدة ). أضافةالى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير .

وذكرت الوزارة بأنها ماضية وضمن خطط استتراتيجية فضلاً عن الدعم الحكومي وجهود الفلاحين والمزارعين بزيادة المحاصيل الموفرة محلياً ، مؤكداً ان سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر.

و دعت وزارة الزراعة كافة المنافذ الحدودية و الاجهزة الأمنية بتشديد أجراءات منع استيراد المحاصيل الموفرة محلياً بغية حماية المنتج الزراعي المحلي و دعماً لمنتجنا الوطني .