العراق يمنح تأشيرة عند الوصول لمواطني 30 دولة

المستقلة/أمل نبيل/يمكن لمواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول أخرى  الحصول على تأشيرة عند دخول العراق عبر المطار أو عبر الحدود البرية أو البحرية. 

تشكل هذه الخطوة تغييرًا عميقًا في سياسة التأشيرات في العراق، والتي كانت تشترط حصول الأجانب على تأشيرة قبل السفر للعراق.

وقالت الحكومة العراقية في بيان صحفي إن الوافدين سيحتاجون إلى دفع رسوم وأن دخولهم يخضع للوائح المتعلقة بفيروس كورونا.

يهدف الإجراء إلى تعزيز الاقتصاد العراقي. ولهذه الغاية ، أدرج العراق في القائمة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويمكن لمواطني القوى الاقتصادية اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا الحصول على تأشيرة عند الوصول.

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر إن العراق يريد “تشجيع الاستثمار ودعم خلق الوظائف”.

 

يحتاج جميع الأجانب تقريبًا إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عراقية قبل الدخول مسبقًا ولا تزال هذه القاعدة سارية على الدول غير المدرجة في قائمة الإعفاء ، بما في ذلك دول الشرق الأوسط. كما ستسهل السياسة الجديدة على العديد من الصحفيين الدوليين تغطية الأخبار العراقية.

 

ولا تتحكم الحكومة  العراقية في متطلبات التأشيرة في البلد بأكمله. تنفذ حكومة إقليم كردستان  في شمال العراق نظام التأشيرات الخاص بها.

يمكن لمواطني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وعدة دول أخرى دخول إقليم كردستان دون الحصول على تأشيرة مسبقًا ، وفقًا لحكومة إقليم كردستان، هذه السياسة مطبقة منذ عدة سنوات.

 

 

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