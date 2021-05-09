العراق يمتلك أكثر من 96 طنا من الذهب كاحتياطي

المستقلة /… أعلن المجلس العالمي للذهب ان العراق يمتلك أكثر من 96 طنا من الذهب كاحتياطي من المعدن الأصفر النفيس.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر ايار لعام 2021  ان ” العراق جاء بالمرتبة 38 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب في العالم، وبالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”.

واضاف ان “حيازة العراق من الذهب بلغت 96.3 طنا وهو يمثل 8.1 % من باقي احتياطياته الاخرى”.

واضاف ان “الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب بالعالم وبمقدار 8.133 الف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.362 الف طن، فيما تذيلت القائمة دولة سورينام بمقدار 1.5 طن تسبقها اليمن بمقدار 1.6 طن”.

واشار إلى أن “أبرز المشترين للذهب خلال هذا الشهر هما اليابان وبمقدار 80.8 طنا وهنكاريا وبمقدار 63 طنا، واوزبكستان 8 طنا فيما كان أبرز البائعين تركيا وبمقدار 2.6 أطنان”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً. (النهاية)

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