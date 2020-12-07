العراق يقدم عرض للمشاركة في مؤتمر تغيير المناخ
المستقلة/ – اجتمع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مع سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا ، لمناقشة مشاركة العراق الفعالة في مؤتمر التغييرات المناخية المزمع عقده قريبا في المملكة المتحدة وبحث مساهمة العراق في تخفيف الانبعاثات الكربونية “.
وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه ” ان الوزير قدم عرضا مفصلا عن جهود العراق في هذا الاطار ومساهمته واستعداده للمشاركة بالمؤتمر المذكور بأعلى المستويات “.
من جانبهم اعرب السفراء عن تقديرهم العالي لجهود وزارة الصحة والبيئة في قيادة الفريق الوطني العراقي المختص بالتغيرات المناخية ومايبذله من مساهمة وطنية تعكس التزام الحكومة العراقية مع المجتمع الدولي بحماية الكوكب .
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