العراق يقدم عرض للمشاركة في مؤتمر تغيير المناخ

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المستقلة/ – اجتمع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مع سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا ، لمناقشة مشاركة العراق الفعالة في مؤتمر التغييرات المناخية المزمع عقده قريبا في المملكة المتحدة وبحث مساهمة العراق في تخفيف الانبعاثات الكربونية “.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه ” ان الوزير قدم عرضا مفصلا عن جهود العراق في هذا الاطار ومساهمته واستعداده للمشاركة بالمؤتمر المذكور بأعلى المستويات “.

من جانبهم اعرب السفراء عن تقديرهم العالي لجهود وزارة الصحة والبيئة في قيادة الفريق الوطني العراقي المختص بالتغيرات المناخية ومايبذله من مساهمة وطنية تعكس التزام الحكومة العراقية مع المجتمع الدولي بحماية الكوكب .

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