العراق يغرم شركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار

المستقلة/- أصدرت محكمة العمل في ميسان قرارا بتغريم شركة صينية بأكثر من 800 مليون دينار بسبب مخالفتها لبنود تشغيل العمال الاجانب .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة العمل أصدرت قرار بتغريم إحدى الشركات الصينية النفطية بمبلغ (875364000) مليون دينار عراقي لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لافتا الى أن الحكم صدر بسبب مخالفة الشركة الصينية لبنود تشغيل العمال الأجانب الذي يقدر عددهم بـ (613) اي ما يعادل ثلاث إضعاف الحد الأدنى للاجر الشهري وفقا لأحكام المادة (30) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 “.

واشار إلى انه “تم إيداع مبلغ الغرامة في صندوق المحكمة ليتم ايداعه بعد ذلك لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.

 

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