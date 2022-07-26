العراق يغادر كأس العرب بخسارة ثقيلة أمام السعودية

المستقلة/- مني منتخب العراق الوطني دون 20 سنة، اليوم الثلاثاء، بخسارة ثقيلة امام المنتخب السعودي (1-4) في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عامًا.

وسجل للمنتخب السعودي عبد الله هادي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، والدقيقة 35، والدقيقة 81 من ضربة جزاء أيضا، كما سجل مصعب جوير الهدف الرابع في الدقيقة 32، فيما سجل هدف العراق الوحيد عبود رباح في الدقيقة 34.

وبهذه الخسارة ودع منتخب العراق البطولة، إذ سبق وأن تعرض لهزيمة على يد المنتخب الموريتاني بهدف نظيف.

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