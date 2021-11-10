العراق يعيد إرسال 4 شاحنات إلى الجانب الإيراني في منفذ مندلي الحدودي

المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن إعادة إرسالية (4) شاحنات إلى الجانب الإيراني في منفذ مندلي الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، انه “تم إعادة إصدار أربعة شاحنات إلى الجانب الإيراني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص التقييس والسيطرة النوعية”.

واشار البيان الى انه “تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ”.