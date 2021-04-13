العراق يعلن موقفه من المشاركة في كأس العرب لكرة الصالات

العراق يعلن موقفه من المشاركة في كأس العرب لكرة الصالات

المستقلة/- وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على مشاركة منتخب الصالات في بطولة كأس العرب، التي ستقام في مصر، خلال الفترة بين 20 و30 مايو/أيار المقبل.

وأعلنت 6 منتخبات موافقتها على المشاركة في بطولة كأس العرب، وهي الإمارات والمغرب والسعودية والبحرين بجانب الدولة المستضيفة مصر، فضلا عن العراق.

وكانت الهيئة التطبيعية تلقت الدعوة الرسمية من اللجنة المنظمة للمشاركة في بطولة كأس العرب، وجاءت الموافقة في خطوة لتوفير أفضل سبل التحضير لأسود الرافدين للبطولات الدولية المقبلة، للاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المنتخبات العربية القوية في القارتين الآسيوية والأفريقية.