العراق يعلن موقفه من المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى

المستقلة/- أكد الاتحاد العراقي لألعاب القوى، مشاركته في البطولة العربية التي ستحتضنها تونس للفترة من 16 وحتى 20 من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور زيدون جواد في تصريحات صحفية إن الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير المشاركة في البطولة العربية للرجال والنساء التي ستقام في تونس للفترة من 16 ولغاية 20 من شهر يونيو/حزيران المقبل بعدد وافر من اللاعبين سيتم تحديدهم بوقت لاحق.

وأضاف أن الاتحاد قرر إدخال اللاعبين واللاعبات بمعسكرات داخلية في 3 مدن في اربيل والسليمانية والنجف حسب الفعاليات وفي نهاية المعسكر سيتم إجراء اختبارات شاملة للاعبين من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة العربية.

وأوضح أن الاتحاد مهتم بالمشاركة في البطولة العربية لأنها من البطولات المعتمدة بالتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وهناك تكمن أهمية البطولة لأغلب اللاعبين.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي لألعاب القوى شارك مؤخرا في بطولة الجائزة الكبرى في إيران وحل في المركز الأول.

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