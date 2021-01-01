العراق يعلن عن مجموع الصادرات والايرادات النفطية المتحققة خلال شهر

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المستقلة /,… اعلنت وزارة النفط، يوم الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي من بيع الخام، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت (4) مليارات و(213) مليونا و (432 ) الف دولار” .

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليونا و(195) الفا و (608) براميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 16) الفا و( 142 ) برميلا “.

واشارت الى ان “معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و(846) الف برميل، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا “.(النهاية)

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