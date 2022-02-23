العراق يعلن تسديد كافة التزاماته المادية

المستقلة /- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بغداد من إجراءات الفصل السابع بعد تسديدها كامل مبلغ التعويضات للكويت.

وصرح حسين خلال كلمة العراق في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم: “العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما”.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: “اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي”.

وتابع الوزير أن “العراق سدد آخر دفعة وفقا لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه”، مشيرا أن “العراق لم يعد مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع”.

وقدم حسين مباركته للشعب والحكومة العراقية على خروج البلاد من إجراءات الفصل السابع.

وبذلك يكون العراق قد سدد 52.38 مليار دولار تعويضا لتداعيات غزوه الكويت

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