العراق يعلن العمل على أسترداد (600) مليون يورو من اموال صدام في إيطاليا

المستقلة /… اكدت وزارة الخارجية العراقية سعيها لاسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيانله وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس  إن “العمل جارٍ لإسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد، مشيرا إلى أنها تبلغ حوالى (600) مليون يورو.

من جهته قال وزير الخارجية فؤاد حسين نعمل على إسترداد الأموال المجمّدة في روما ومعها قيمة الفائدة .

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من المؤسسات الاقتصاديّة الرسميّة المعنية بالتجارة الخارجيَّة والشركات الإيطاليّة، في لقاء اقتصادي برعاية السفارة العراقيَّة في روما، وبحضور سفيرة جمهوريّة العراق لدى إيطاليّا صفية السهيل.

وفي بداية اللقاء قدم الوزير نبذة عن طبيعة الاقتصاد العراقيّ احادي الجانب الذي يعتمد على الموارد النفطية بنسبة كبيرة، مُؤكداً سعي الحكومة العراقيَّة نحو تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الإستثمارات لدعم الاقتصاد العراقيّ في ظل الموارد الكبيرة التي يملكها العراق سواء كانت نفطية أم غازية،زراعية و سياحية.

كما لفت إلى أن العمل جارٍ لاسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام السابق والتي تبلغ حوالى (600)مليون يورو مضافاً لقيمة الفائدة.(النهاية)

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