العراق يعد ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان

المستقلة /-اعلنت شركات تكرير يونانية ان العراق يعد ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان.

وقالت مصادر في شركة التكرير النفطية اليونانية إن “اليونان توصلت الى اتفاقات للحصول على كميات اضافية من النفط الخام من الشرق الاوسط لتعويض النفط الروسي”، مبينة ان “روسيا بدأت تواجه مشاكل في بيع نفطها ومنتجاتها النفطية مع بدء تأثير العقوبات الغربية على الغزو الروسي لأوكرانيا والإجراءات التطوعية للمشترين”.

واضافت ان “العراق يعد ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان بعد كازخستان، فيما تاتي روسيا ومصر والسعودية ثالثا ورابعا وخامسا على التوالي.

واشارت الى ان “شركة موتور النفطية بجانب شركة هيلنيك النفطية ابرز شركات التكرير التي تشري النفط الخام من العراق”، مبينة ان “صادرات الخام العراقي الى اليونان تجاوز 30 بالمئة خلال العام الماضي” .

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