العراق يعاود طرح عقود مناقصات شراء الرز بعد توقفها منذ نهاية العام 2019

المستقلة /-عاود العراق لعقد المناقصات لشراء الرز بعد توقفها منذ نهاية العام 2019 نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لتقرير اعدته شركة S&P Global Platts الانكليزية وتابعته المستقلة, ان “العراق عاود الى اجراء المناقصات لشراء الرز حيث لم يكن قد عقد مناقصة الأرز منذ ايلول 2019، بعد أن أعاق انخفاض أسعار النفط قدرته على الشراء الأرز في العام 2020”.

وقالت الشركة إن “الحكومة العراقية اشترت عن طريق شركة خاصة ما مجموعه 220 ألف طن من الأرز الأمريكي والتايلاندي والأوروغواياني في الأيام الأخيرة، وفقًا لمصادر متعددة قريبة من التجارة”.

واضافت ان الشركة العراقية الخاصة الذي يملكها العويس أنهت مبيعاتها بوتيرة سريعة منذ أن نقلت وزارة التجارة العراقية إليها مسؤولية شراء الأرز في حزيران 2021، حيث اشترت في النصف الثاني من شهر حزيران ، 60 ألف طن متري من أرز أوروغواي بسعر يبلغ حوالي 560 دولارًا للطن الواحد على ظهر السفينة، وقد غادرت الشحنتان البالغ وزنهما 30 ألف طن متري ميناء مونتيفيديو إلى العراق، وفقًا لمصدر رئيسي من أوروغواي.

وتابعت كما تم التفاوض على مذكرة تفاهم منفصلة بين العويس وهيئة صناعة الأرز الأمريكية، حيث تم الإبلاغ عن مبيعات 80.000 طن من الأرز الأبيض بكميات كبيرة من أركنساس عبر ADM و 40.000 طن من الأرز الأبيض في أكياس من لويزيانا عبر سوبريم رايس في أواخر تموز.

واشارت الى انه “تم شراء 40 ألف طن من الأرز الأبيض التايلاندي إلى العويس، وستمثل – في حالة تنفيذها – أول شحنة من الأرز التايلاندي إلى الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة”.

واكدت إن “إجمالي 220 ألف طن متري من الأرز المباع إلى العراق من ثلاثة مصادر في أقل من شهر ونصف يمثل تحولا ملحوظا عن السنوات الأخيرة”.

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