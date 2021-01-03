العراق يطلق عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص فى بغداد

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المستقلة/ – أحمد عبدالله/ بدأت الاستخبارات العراقية فى إطلاق عملية أمنية تستهدف نزع السلاح غير المرخص فى العاصمة بغداد، وذلك فى أعقاب تفشى السلاح فى أيدى الميليشيات التى تستهدف بين الحين والآخر المنطقة الخضراء، وتتسبب فى إحراج السلطة المركزية.

الجدير بالذكر أنه قد اجتمع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى وقت سابق مع قيادات أمنية فى أعمال المؤتمر السنوى لقيادة العمليات المشتركة، حيث دعا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

 

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