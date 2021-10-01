العراق يطلق حملة “أنتِ الأقوى.. من الوقاية الى الشفاء” لمواجهة مخاطر سرطان الثدي بدعم دولي

المستقلة/- اطلقت وزارة الصحة العراقيّة، اليوم الجمعة، حملة “أنتِ الأقوى.. من الوقاية الى الشفاء”، بالتعاون مع كل من مجلس السرطان والجمعيّة العراقية للأورام السريريّة وبدعم من شركة فايزر، مؤكدة أهمية الكشف المبكّر عن سرطان الثدي، والحصول على العلاج المبكّر اللازم لزيادة فرص الشفاء والتقليل من فرص الانتشار، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأعراض الرئيسية والثانوية للمرض من خلال سلسلة أنشطة هادفة تسمتر على مدار شهر كامل.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرّة والتطلّعات المشتركة لدى كل من وزارة الصحة العراقية ومجلس السرطان والجمعية العراقية للأورام السريرية، للنهوض بمشهد الرعاية الصحية في العراق من خلال اتباع المعايير الصحية العالمية، مع التركيز على تعزيز صحة المرأة ورفع نسبة الوعي لديها، خاصة فيما يتعلّق بسرطان الثدي، كونه واحد من أكثر الأمراض شيوعاً بين النساء في العراق وفي العالم ككل.

وتبلغ نسبة الإصابة بسرطان الثدي ما يقارب 22 حالة لكل 100,000 أنثى في العراق سنوياً، وتشكّل المراحل المتأخرة ما نسبته 25% من هذه الحالات، نظراً إلى عدم وجود وعي كاف حول أهمية التشخيص المبكر مما يؤدي إلى القيام بالتشخيص في وقت متأخر، وهو ما تسعى كل من الوزارة والجمعيّة والمجلس إلى الحد منه من خلال هذه الحملة، وتشجيع النساء على إجراء الكشف المبكّر والفحوصات السنويّة الروتينية.

وفي هذه المناسبة، أكد ممثل وزارة الصحة الدكتور سيف بدر، أهمية ما كشف عنه العراق مؤخراً في مجال الرعاية الطبية وأبرز المستجدات في هذا المجال.

كما قدمت الدكتورة نور محمد علي، مدير شعبة التوعية في الوزارة، عرضاً موجزاً عن الجهود المبذولة في إدخال علاجات وأدوية جديدة إلى العراق، بما يتماشى مع مبادئ توجيهية تهدف إلى التعزيز التدريجي لمستوى القطاع الطبي في العراق، وصولاً إلى تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية ممكنة للمرضى على نطاق أوسع.

ومن جانبها لفتت الجمعيّة العراقيّة للأورام السريرية، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في تحسين نوعية ونتيجة العلاج، وزيادة معدل الشفاء إلى ما يزيد عن 95%، خاصة وأنه واحد من أكثر عشرة أنواع سرطان انتشاراً في العراق، مشيرةً إلى أنه يشكل ثلث حالات السرطان التي تسجّل سنوياً في العراق. قامت الجمعيّة أيضاً بالتطرّق إلى الخطوات الرئيسية التي يجب على كل أنثى القيام بها لضمان الكشف المبكّر الفعّال، سواء من خلال الفحص الذاتي أو السريري أو تصوير الثدي بالأشعة السينية.

بدورها، أعربت شركة فايزر عن فخرها الكبير وسعادتها بأن تكون جزءاً من هذه الحملة الهادفة، وتضم جهودها إلى جهود الوزارة والجمعيّة والمجلس في سبيل الارتقاء بمستوى القطاع الطبي العراقي، وتساهم في نشر الوعي بين أبناء وبنات البلد من شماله إلى جنوبه، بغية تحسين فرص الشفاء لدى النساء، ومنحهنّ فرصة ثانية لعيش حياة صحية. كما أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجمعيّة ومجلس السرطان في سبيل تقديم خدمات طبية عالمية المستوى، إضافة إلى أحدث ما توصّل إليه الطب من علاجات وأدوات.

بدوره، أعرب الدكتور علي تحرير، المستشار الطبّي لشركة فايزر، عن فخر الشركة الكبير وسعادتها بأن تكون جزءاً من هذه الحملة الهادفة، وتضم جهودها إلى جهود الوزارة والجمعيّة والمجلس في سبيل الارتقاء بمستوى القطاع الطبي العراقي، وتساهم في نشر الوعي بين أبناء وبنات البلد من شماله إلى جنوبه، بغية تحسين فرص الشفاء لدى النساء، ومنحهنّ فرصة ثانية لعيش حياة صحية. كما أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجمعيّة ومجلس السرطان في سبيل تقديم خدمات طبية عالمية المستوى، إضافة إلى أحدث ما توصّل إليه الطب من علاجات وأدوات.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، سلطت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيّة “كيماديا” الضوء على مبادرات معيّنة، وعلى العمل الجاري الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع أخصائيي الرعاية الصحية الرئيسيين لضمان قيام الخطة الطبية الاستراتيجية في العراق بتلبية أهدافها، والمساهمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية العراقية ككل.

جدير بالذكر أن هذه الحملة، التي انطلقت يوم الجمعة الموافق 1/10/2021، ستستمر طيلة فترة شهر التوعية بسرطان الثدي، مقدمة مجموعة من الأنشطة التوعوية والفحوصات المجانية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء والعائلات، ورفع مستوى الوعي في المجتمع العراقي، وزيادة نسبة الفحوصات المبكّرة بين النساء التي يتم إجراؤها سنوياً، وتشجيعهنّ على القيام بالفحوصات السنويّة المطلوبة.