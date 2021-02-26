العراق يصدر تعليق على لقاء “رغد صدام” ويؤكد الانتخابات لن تشهد حضور مراقبين

المستقلة /…. قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر المقبل، لن تشهد حضور مراقبين دوليين إذا استمر القصف الصاروخي الذي قال إنه “مقاومة إرهابية ضد الحكومة العراقية” ، وبشأن ظهور “رغد صدام حسين” ، مضيفا إن “العراق ليست لديه مشكلة مع السعودية بسبب ظهور رغد صدام حسين وهذا اللقاء لا يتعدى كونه لقاءً اعلامياً عادياً”.

وقال حسين في حوار مع فضائية السومرية، إن “الحكومة العراقية لم تطلب إشرافاً أممياً على الانتخابات وإنما كيفية إيجاد آلية لمساعدة العراقيين ومفوضية الانتخابات”.

وأضاف أن “العزوف الحاصل عن الانتخابات السابقة ك‍ان سببه الفساد والتزوير، وفي حال استمرت صواريخ الكاتيوشا لن يكون هناك مراقبون دوليون على الانتخابات”.

وأكد أن “العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة، فمن يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي”.

وبشأن ظهور “رغد صدام حسين” في لقاء متلفز بثته فضائية العربية السعودية، قال حسين إن “العراق ليست لديه مشكلة مع السعودية بسبب ظهور رغد صدام حسين وهذا اللقاء لا يتعدى كونه لقاءً اعلامياً عادياً”، معتبراً أن “حزب البعث لن يعود كونه سقط فكرياً”.(النهاية)