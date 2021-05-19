العراق يسعى للوصول الى 4 مليون مواطن حاصل على لقاح كورونا في نهاية 2021

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة، أنها تسعى لتلقيح 4 ملايين مواطن حتى نهاية 2021.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “اعداد الملقحين اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الاسبوعان الماضيان تسجيل اعداد كبيرة عبر المنصة الالكترونية”.

واضاف ان “اعدادا كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية حتى الان، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول الى 20 % من مجموع السكان كنسبة اولية للتطعيم، لذلك يجب تلقيح 8 ملايين نسمة في البلد”.

واوضح البدر ان “الوزارة حددت الوصول لنسبة 50 % من الملقحين حتى نهاية العام الحالي”، مؤكدا “اتخاذ اجراءات قضائية مع اشخاص قاموا بمهاجمة برنامج التحصين ولقاح كورونا، وتم التعرف على البعض منهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وذكر ان “الملاكات الطبية بحاجة الى وقت للتقييم العلمي للموقف الوبائي المبني على اسس علمية، وما زال الوقت مبكرا لتجاوز ازمة الوباء لان خطورته ما زالت قائمة”.

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