العراق يسجل 7810 إصابات جديدة بكورونا و49 حالة وفاة خلال يوم واحد

المستقلة /… سجلت مختبرات وزارة الصحة العراقية اليوم  7810 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن البلاد ليصل مجمل العدد إلى 956860.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم  إن 5817 مريضا بالوباء تماثلوا للشفاء التام ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 837336 ، فيما سجلت  49 حالة وفاة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الوباء في العراق ولغاية الآن 14885.

وتلقى 14339 شخصا جرعات من اللقاح ليصل إجمالي عدد الملقحين إلى 179914.

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