العراق يسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة

المستقلة /… سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس و 21 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي اليوم الخميس إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 2039، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1550 ، في وقت بلغ عدد حالات الوفاة 21 حالة .

كما اشارت الوزارة الى أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 487863 أي ما نسبته 87.3%، وبلغ عدد حالات الاصابات الكلي 558767، وعدد الحالات التي تحت العلاج 58543 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 270 ، وعدد حالات الوفيات الكلي 12361 وذلك من انتشار المرض في البلاد اذار الماضي.