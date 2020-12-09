العراق يسجل 1735 اصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة خلال يوم واحد

المستقلة /… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية إن مختبراتها سجلت 1735 حالة اصابة جديدة بالفيروس، يقابلها 1782 حالة شفاء، مشيرة الى تسجيل 24 حالة وفاة بالمرض.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 499846 اي ما نسبته 87.7%، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغ 569873، فيما بلغ عدد الحالات التي تحت العلاج 57526، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 212 وعدد حالات الوفيات الكلي 12501 ، منذ تفشي الوباء في البلاد اذار الماضي.