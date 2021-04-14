العراق : يسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي

العراق : يسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي
المستقلة /… تراجعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد بعد ارتفاعه صباحا.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد تراجع بشكل تدريجي ليسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح اليوم الاربعاء 149200 دينار عراقي.
وأن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.(النهاية)
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