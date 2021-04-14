العراق : يسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي

المستقلة /… تراجعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد بعد ارتفاعه صباحا.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد تراجع بشكل تدريجي ليسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح اليوم الاربعاء 149200 دينار عراقي.

وأن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.(النهاية)

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