العراق يسجل انخفاض بأصابات كورونا اليومية بواقع 596 اصابة وثلاثة وفيات

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المستقلة /… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 596 حالة اصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء  2009، مشيرة الى أن عدد حالات الوفاة بلغ ثلاث حالات فقط.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 567898 اي مانسبته 93.5% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 607587، وعدد الحالات التي تحت العلاج 26754، وعدد الحالات الرقدة في العناية المركزة 134، وعدد الوفيات الكلي 12935 وذلك منذ تفشي الجائحة في البلاد اذار الماضي.

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