العراق يستعد لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية

المستقلة/- تعتزم الهيئة العامة للصناعات الحربية التابعة لوزارة الصناعة فتح خطوط متخصصة لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية لسد احتياجات القوات المسلحة وتقليل عملية الاستيراد بالتنسيق مع الجانب التركي عن طريق الاستثمار.

وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الهيئة العامة للصناعات الحربية تعمل على انشاء خطوط لانتاج العتاد الخفيف والمناطيد العكسرية لاغراض أمنية وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التركي بهذا الصدد”.

واوضح ان “الخطوط الانتاجية سيتم انشاؤها عن طريق الاستثمار، وتشمل نقل التكنولوجيا التركية لخطوط الانتاج العراقية ويكون التصنيع بأيدي محلية لغرض بناء صناعة عسكرية داخل البلاد وتزويد القوات الامنية بالعتاد والتقليل من عملية الاستيراد”.وبين أن “هيئة التصنيع العسكري تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع انواع الاسلحة والصناعات الحربية لاسيما بعد ان شهدت افتتاح عدد من خطوط الانتاج خلال المدة الماضية”.

واكد الدراجي أن “الشركات التركية للصناعات الحربية ابدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم للشركة العامة للصناعات الحربية ورفدها بأحدث الخطوط الانتاجية”. واضاف ان “الهيئة وادارة الشركة العامة للصناعات الحربية تحرصان على رفد المصانع بأحدث التكنولوجيا العالمية المتخصصة بالصناعات الحربية التي تعود بالفائدة على قواتنا المسلحة في زيادة قدرتها القتالية في الدفاع عن البلاد”.

والتقى الدراجي مؤخرا برئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في تركيا اسماعيل ديمير، لبحث سبل التعاون والشراكة لبناء صناعة عسكرية داخل العراق، وتجهيزه بخطوط انتاج العتاد الخفيف، وتخلل اللقاء توقيع عقد شراكة بين الشركة العامة للصناعات الحربية وشركة تركية لتصنيع المناطيد لاغراض عسكرية وامنية داخل البلاد.