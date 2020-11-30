العراق يستعد لاطلاق شركة اتصالات وطنية

المستقلة /سرى جياد/ اعلن المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني عن استعدادات الوزارة لإطلاق الرخصة الوطنية الرابعة قريبا .

وقال المشهداني لـ المستقلة تم توفيرجميع الإجراءات اللازمة من بنى تحتية وكوادر فنية ومهندسين وأبراج، مع وجود البدالات الخاصة بالشركة لحد الان مع إجراء بعض التحديثات عليها.

وأكد استعداد الوزارة التام لاستلام الرخصة الرابعة بعد موافقة هيئة الإعلام والاتصالات حسب القرار المدرج في مجلس الوزراء منذ عام 2013 .

وبين أنه في حال إطلاق موافقة مجلس الوزراء سوف تكون هناك إمكانيات متاحة وعملاقة لاستقبالها وبارخص الأسعار وباجهزة متطورة حديثة، مضيفا امكانية الاستعانة ببعض الخبرات من الشركات العالمية من أجل استكمالها في جميع المحافظات .