العراق يستعد لاطلاق شركة اتصالات وطنية

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /سرى جياد/ اعلن المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني عن استعدادات الوزارة لإطلاق الرخصة الوطنية الرابعة قريبا .

وقال المشهداني لـ المستقلة تم توفيرجميع الإجراءات اللازمة من بنى تحتية وكوادر فنية ومهندسين وأبراج، مع وجود البدالات الخاصة بالشركة لحد الان مع إجراء بعض التحديثات عليها.

وأكد استعداد الوزارة التام لاستلام الرخصة الرابعة بعد موافقة هيئة الإعلام والاتصالات حسب القرار المدرج في مجلس الوزراء منذ عام 2013 .

وبين أنه في حال إطلاق موافقة مجلس الوزراء سوف تكون هناك إمكانيات متاحة وعملاقة لاستقبالها وبارخص الأسعار وباجهزة متطورة حديثة، مضيفا امكانية الاستعانة ببعض الخبرات من الشركات العالمية من أجل استكمالها في جميع المحافظات .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يستعد لاطلاق شركة اتصالات وطنية

اخر الاخبار

طير زاجل يتسبب بمقتل ستة أشخاص في ميسان

اخبار مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

شاهد لأول مرة .. نادين نجيم تعرض صور إصابتها في انفجار بيروت

اخر الاخبار

نائب لـ المستقلة يكشف أسباب زيادة ساعات العمل في كربلاء

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخر الاخبار

عودة الهدوء للناصرية رغم استمرار الاعتصامات