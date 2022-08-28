العراق يستضيف المؤتمر الدولي للآشوريات في بغداد

المستقلة/- رحب وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم بالمقترح المقدم للرابطة الدولية لعلم الآشوريات من رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين ليعقد في أقرب فرصة ممكنة في العاصمة العراقية بغداد،

وقال رئيس هيئة الاثار والتراث ان المقترح قوبل بالتصفيق الحار والترحيب به بشكل كبير من الباحثين من مختلف دول العالم، منوها الى ان المقترح نال ايضا ترحاب الرابطة الدولية لهذه المبادرة المهمة لكون المؤتمر لم يعقد إطلاقاً في العراق الذي هو صلب وصميم عمله وفحواه وبحوثه ودراساته بلاد وادي الرافدين وحضاراته المتعاقبة.

يذكر أن المؤتمر الدولي للآشوريات يعنى بمجالات الدراسات المسمارية وتاريخ الشرق الأدنى القديم والآثار، وتحت مظلته ينعقد مؤتمر سنوي دولي لعلم الأشوريات وآثار الشرق القديم يجتمع فيه العلماء من جميع أنحاء العالم ومن مراكز أبحاث مختلفة، حيث عقد المؤتمر الأول في باريس عام 1950 ليعقد سنوياً في إحدى عواصم العالم الغربي وليكون أخرها في عام 2022 للدورة السادسة والستين في مدينتي فرانكفورت وماينز الألمانيتين.