العراق يرفع سعر خامي البصرة الخفيف والمتوسط لآسيا

المستقلة /… كشفت وثيقة لأسعار النفط عن رفع العراق سعر خام البصرة الخفيف في شحنات أيار إلى آسيا بزيادة 1.40 دولار للبرميل مقارنة بخامي عمان دبي، وبزيادة 0.10 دولار عن الشهر السابق.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة رويترز، تحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات أيار عند 0.60 دولار فوق خامي عمان/دبي، بارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات أيار بخصم 0.90 دولار عن خامي عمان/دبي مما يشكل ارتفاعا 0.50 دولار عن الشهر السابق.

ورفعت السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في أيار مقارنة مع نيسان، وخفضت السعر للسوقين الأمريكية والأوروبية 0.1 و0.2 دولار للبرميل على الترتيب، وفقا لبيان من شركة أرامكو السعودية للنفط.

وناقشت “أوبك+” في الاجتماع الأخير ما إذا كانت ستبقي على التخفيضات الكبيرة لإنتاج النفط أم ستخففها، وقالت إنه يتعين الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول. (النهاية)

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