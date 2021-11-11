العراق يرفع اسعار خام البصرة الخفيف الى اسيا واوروبا وامريكا

المستقلة/-رفع العراق سعر خام البصرة الخفيف المصدر لأسيا، واوربا وامريكا لشهر كانون الاول المقبل.

وقالت الوزارة في وثيقة رسمية لها تابعته المستقلة، ان شركة تسويق النفط” سومو” التابعة لها رفعت سعر البصرة الخفيف للمشترين في آسيا لشهر كانون الاول المقبل بمقدار 1.50 دولار بعلاوة مقدارها 1.95 دولار عن متوسط خامي دبي وعمان، فيما رفعت اسعار البصرة المتوسط للمشترين لاسيا بمقدار 1.30 دولار بعلاوة 90 سنتا عن متوسط خامي دبي وعمان، ورفعت اسعار الخام البصرة الثقيل للمشترين لاسيا ايضا بمقدار 40 سنتا بخصم 2.35 دولار من متوسط دبي- عمان.

وبينت الوثيقة ان خام البصرة الخفيف المصدر لامريكا تم رفعه ايضا لشهر كانون الاول بواقع 25 سنتا بخصم 90 سنتا عن متوسط خام ارجوس القياسي، وتم رفع خام البصرة المتوسط لامريكا بواقع 10 سنتات بخصم 1.45 دولار عن متوسط خام ارجوس القياسي وتم رفع خام البصرة الثقيل المصدر لامريكا بمقدار 10 سنتات بخصم 3.30 دولار عن خام ارجوس القياسي، مبينة ان خام كروك المصدر لامريكا ظلت فيها الاسعار نفسها بدون زيادة او نقصان بمقدار علاوة مقدارها 1 واحد عن متوسط خام ارجوس القياسي.

واشارت الى ان خام البصرة الخفيف المصدر لاوربا لشهر كانون الاول رفع بمقدار 2.50 دولار بخصم مقداره 2.55 دولار عن متوسط خام بحر الشمال ” برنت” ، فيما خفض سعر خام البصرة المتوسط لاوربا لذات الشهر بواقع 40 سنتا بخصم مقداره 4.60 دولارات عن متوسط سعر برنت، ورفع خام البصرة الثقيل دولارا واحدا بخصم 7 دولارات عن سعر برنت، فيما ظل سعر خام كركوك المصدر لاوربا مستقرا في سعره بدون خصم او علاوة عن متوسط سعر برنت.