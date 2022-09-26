العراق يحرز المركز الثالث ببطولة الاردن الدولية بتغلبه على سوريا

المستقلة/- انتهت مواجهةُ العراق وسوريا في بُطولةِ الأردن الدوليّة التي احتضنها ملعبُ عمان الدوليّ بفوز المنتخبِ العراقي بهدفٍ وحيدٍ حملَ إمضاءَ أيمن حسين في الدقيقة 26 من زمنِ الشوط الاول.. ليحرز منتخبنا المركز الثالث تاركاً الموقع الرابع لنظيره السوري.
وشكرَ المدربُ “راضي شنيشل” لاعبيه على الالتزامِ والانضباطِ، وإن هناك الكثيرَ من المؤشراتِ التي تشير الى إمكانيةِ تهيئةِ منتخبٍ واعد .
وأضافَ: إنه لمسَ نواةً جيدةً من العناصر المتواجدةِ، وإن ما تحققَ في غضون خمسة أيامٍ من إعدادٍ وخوضِ مباراتين في غضون أربعة أيامٍ (تعادل وفوز) يعدُّ انجازاً.
متمنياً للجميعِ الموفقيّة والنجاح خصوصاً مع المدربِ الجديد القادم الذي سيجدُ أمامه خاماتٍ واعدة .
من جهته، أشارَ أيمن حسين، صاحب هدف الفوز، في حديثه للتلفزيون الأردني إلى: إن العراق حظي بالفائدةِ المرجوةِ من هذه البطولةِ، حيث أشركنا أكثر من 8 لاعبين على مدار مباراتين، وهم يخوضون أولى مبارياتهم الدوليّة.
وامتدحَ أيمن حسين الجماهيرَ العراقيّة كونها بقيت مخلصةً وداعمةً للمنتخبِ الوطنيّ بالرغم من تراجعِ النتائج في الفترةِ الماضيةِ، لكن مع كل مرةٍ نجد الجماهيرَ مُساندةً من على المدرجات.

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