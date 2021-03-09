العراق يحتل المرتبة الاولى في صادرات تركيا لشهر شباط الماضي

المستقلة / – اعلن اتحادات مصدري البحر الأبيض المتوسط، ان العراق احتل المرتبة الاولى في صادرات تركيا لشهر شباط الماضي.

وقالت منسق رئيس الاتحادات هوريي يماني يلماز في بيان لها تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “جمعيات مصدري البحر الأبيض المتوسط جمعت صادرات بلغت 997 مليون دولار في شباط الماضي”، مبينة أن “5 من أصل 8 جمعيات داخل الاتحاد حققت زيادة في مبيعاتها الخارجية ودعمت صادرات البلاد بنسبة 6.9٪ في شباط”.

واشارت الى ان “قطاع المواد والمنتجات الكيماوية جاء اولا باكثر القطاعات تصديرا وبواقع 236.4 مليون دولار، تلاه قطاع الفاكهة والخضروات الطازجة بقيمة 120.7 مليون دولار، وزاد قطاع المنسوجات لدينا بمقدار 120.7 مليون دولار”.

وتابعت أن “قطاع الأثاث لدينا ارتفع بنسبة 15٪ إلى 87.6 مليون دولار، كما زاد قطاع الأثاث بنسبة 12٪ ليصل إلى 84.3 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة لدينا إلى 24.3 مليون دولار، وقطاع الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية لدينا إلى 23 مليون دولار”.

واوضحت أنهم “حققوا أكبر قدر من الصادرات إلى العراق بـ 77.4 مليون دولار في شباط، تليها روسيا بـ 53.2 مليون دولار وألمانيا ب 48.1 مليون دولار”.

يذكر ان العراق يعتمد بشكل كبير في توفير السلع والبضائع لاسواقه المحلية من الاستيرادات وخاصة دول الجوار من تركيا وايران.