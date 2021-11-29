العراق يتهم ايران بعدم الالتزام بالاعراف والاتفاقات الدولية في ملف المياه

المستقلة/- قالت وزارة الموارد المائية، إن طهران ’لم تلتزم بالاعراف والاتفاقات والمواثيق الدولية’، بعد ان قامت بقطع المياه بشكل كامل عن نهر ديالى، فيما حذرت من جفاف سدة حمرين.

وأوضح مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “ايران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق ولم تتقاسم الضرر معه، اذ أثر ذلك بشكل مباشر في المناطق الحيوية المهمة مثل ديالى وبدرة وجصان وهور الحويزة، اضافة الى شط العرب”.

وأضاف أن “تصرفات طهران مخالفة للاعراف والمواثيق الدولية، واهمها اتفاقية العام 1975، فضلا عن استغلالها للمياه اعالي الحوض وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب”.

وكشف عن “تناقص الخزين المائي لاسيما في سد حمرين المقام على نهر ديالى، الذي شارفت مياهه على الجفاف”، مبيناً أن “قلة هطول الامطار وقطع ايران لمجموعة الانهر المغذية من سيروان، سبب هذه المشكلة”.

وشدد مستشار وزارة الموارد المائية على أن “استمرار انقطاع الواردات المائية عن البلاد، ربما سيؤدي الى هجرة قسرية من جنوبها، لاسيما ضمن مناطق الاهوار المهددة بالجفاف”.

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