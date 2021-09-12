العراق يتلقى 100800 جرعة من لقاح كورونا (COVID-19) )تبرعات من ايطاليا

المستقلة/- أعلنت منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالميةعن وصول 100.800 جرعة من لقاح أسترازينيكا (AZ) الى العراق، كوجبة أولى من تعهد من طرف ايطاليا بتسليم 15 مليون جرعة من اللقاح لبرنامج كوفاكس.

ويأتي هذا التبرع بالجرعات الى مرفق كوفاكس على رأس التزامات بمبلغ 470 مليون دولار أمريكي تعهدت إيطاليا بها لصالح التزام جافي كوفاكس للسوق المتطورة (Gavi COVAX AMC).

وفي شهر أيار (مايو) من هذا العام، استضافت إيطاليا، بوصفها رئيسة لمجموعة العشرين، قمة الصحة العالمية إلى جانب المفوضية الأوروبية ، والتي شهدت تعهد سبع دول أوروبية بمشاركة أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح فايروس كورونا إلى البلدان ذات الأولوية مثل العراق، مما يعزز الإمدادات قصيرة الأجل.

ويتيح هذا التبرع من قبل إيطاليا لمرفق كوفاكس تقديم المزيد من اللقاحات في الربع الثالث من هذا العام، قبل أن تتزايد الإمدادات من اتفاقيات كوفاكس للشراء في الربع الرابع، مما يعني أن المزيد من الأشخاص سيكونون قادرين على الوصول إلى اللقاحات الآن، وفي وقت تعتبر فيه المتغيرات تهديدا كبيرا على الصحة العالمية والاستقرار.

وفي هذا الصدد، قال برونو باسكينو، سفير إيطاليا الذي حضر تسليم اللقاحات في مطار بغداد الدولي : “تقف إيطاليا إلى جانب العراق وتدعم جهوده في مواجهة جائحة كرورونا. وما هذا التبرع إلا علامة حية لروابط التضامن والصداقة بين ايطاليا والعراق، بغية المساهمة في التعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي للعراق.”

وقال مدير عام مديرية الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي: “استمرارا لجهود وزارة الصحة في توفير لقاحات من مختلف الأصول العالمية الرصينة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، يسر وزارة الصحة استلام طائرة محملة بأكثر من مائة ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا المستجد، بفضل التبرع السخي من الحكومة الإيطالية من خلال مرفق كوفاكس العالمي”.

من جانبها أعربت ممثلة اليونيسف في العراق السيدة شيما سين جوبتا عن شكر المنظمة لحكومة إيطاليا على تبرعها باللقاحات للعراق من خلال مرفق كوفاكس، وأعربت عن التطلع “التطلع إلى المزيد من اللقاحات التي ستتوفر في البلاد حيث يقوم شركاء كوفاكس الآخرين بمشاركة جرعاتهم من اللقاحات، ويساعدون في تأمين التمويل الكامل للمبادرة العالمية وتوفير المزيد من اللقاحات”.

وقال أحمد زوتين، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، قائلا: “نحن نعتقد في منظمة الصحة العالمية، أننا لن نشعر بالأمان إلا عندما نكون جميعا في أمان، ولن نتحكم بهذا الوباء ما لم يتم تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح. لقد بذلت الحكومة العراقية وشركاؤها جهودا كبيرة في تأمين اللقاحات الآمنة الوفعالة للشعب العراقي، ومن خلال هذا النوع من التضامن الذي أظهره اليوم الشعب الإيطالي، فإننا نتقدم خطوة صوب تحقيق الهدف “.

يذكر أن هذه الجرعات التي تبرعت بها إيطاليا قد أنتجت من قبل شبكة استرازينيكا AstraZeneca للتصنيع. كما أن التبرع من خلال مرفق كوفاكس العالمي من شأنه أن يساعد على زيادة تغطية اللقاح، ويساعد على إنهاء المرحلة الحادة لوباء كورونا.