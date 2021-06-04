العراق يتقلد 4 أوسمة في البطولة العربية للقوى

المستقلة/- أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال حصول المنتخب العراقي بكأس العرب للثلاثي “السباحة – الدراجات – ألعاب القوى” على أربعة أوسمة ذهبية في البطولة العربية.

وقال درجال في بيان رسمي إن المنتخب العراقي فاز بكأس العرب للثلاثي السباحة – الدراجات – ألعاب القوى” وحصل على أربعة أوسمة ذهبية في البطولة العربية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة كبيرة من رياضيين يمثلون إحدى عشرة دولة عربية.

وأضاف درجال أن الفوز يعد انجازا كبيرا في ظل الظروف الصعبة التي مرت على الرياضة العراقية.