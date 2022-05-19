العراق يبرم عقداً مع شركة COSL الصينية لحفر 22 بئرا نفطية

المستقلة/- وقعت شركة الحفر العراقية، عقدا مع شركة COSL الصينية لتنفيذ الاعمال المصاحبة لحفر 22 بئرا نفطية في حقول ميسان.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر الشركة بالبرجسية، وفقا لبيان صادر عن شركة الحفر اليوم الخميس.

ونقل البيان عن مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر ، قوله “يعد هذا العقد ساندا للعقد الذي ابرمته شركتنا مع شركة سينوك CNOOC الصينية لحفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان باسلوب تسليم المفتاح وبفترة زمنية لا تزيد عن سنتين وقد خصصت الحفر العراقية جهازين ذات قدرة حصانية 2000 HP لتنفيذ هذا العقد” .

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