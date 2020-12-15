العراق يبحث مع مصر اوجه التعاون في مجال التصنيع الحربي

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المستقلة  / – بحث سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد احمد مرسي اوجه التعاون والتنسيق في مجال التصنيع الحربي المشترك.

وقال الدليمي خلال اللقاء: إن «العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع المصرية».

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة، بينما أشاد بما اطلع عليه من إمكانات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية.

من جانبه، اكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري استعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج فيها، موضحا ان «هذا اللقاء يعد استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تمت بين الجانبين».

وفي شأن اخر، قال وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، خلال زيارته الاخيرة الى القاهرة: ان «هناك تعاونا في مجال الادوية البيطرية والصحة الحيوانية والبحوث الزراعية، كما سيكون هناك تنسيق في مجال مكافحة التصحر والمبيدات والادوية البيطرية».

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