العراق يؤكد تسجيل 110 مصاب بكورونا من الذين تم إجلاؤهم من الهند

المستقلة /… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 110 مصابين بفيروس كورونا بين العراقيين الذين تم إجلاؤهم حديثا من الهند.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي اليوم الاربعاء  أن “العراقيين المصابين بفيروس كورونا الذين تم إجلاؤهم من الهند، لا يحملون السلالة الهندية من الجائحة”.

وأضاف البدر، أن “جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط وإجراءات الصحة العامة”، نافياً ما نشر بشأن “عدم أتباع إجراءات الصحة مع العائدين العراقيين من الهند”.

وأوضح أن وزارة الصحة، “نجحت في استقبال الوجبة الأولى من العائدين من الهند، وكان بينهم 83 مصاباً تم عزلهم، وتم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم 27 مصابا”. (النهاية)

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