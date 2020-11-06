العراق : وزير الصحة يعلن تخصيص 43 ملياراً لمواجهة فيروس كورونا

المستقلة/- أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستقرة في البلاد “ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا”، مشيراً إلى أنه 43 ملياراً خصصت لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التميمي قوله إننا نعاني من “عدم التزام المواطن بالإجراءات الوقائية” الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

واستبعد التميمي ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في العراق، مشيراً إلى أن العراق أجرى 3 ملايين فحص للفيروس.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الكلي في العراق، منذ بدء انتشار الفيروس إلى 489571 إصابة.

أما عدد حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 2971 حالة شفاء، ليصبح العدد الكلي للذين تعافوا من الجائحة 420206 حالة شفاء، وعدد الوفيات إلى 11175 حالة.

وحول الاعتداءت التي تحصل على الملاكات الصحية قال وزير الصحة إنه تم تخصيص “قاض لكل دائرة صحة” لهذا الغرض.

وتعرضت الكوادر الطبية في مختلف المحافظات العراقية لتهديدات واعتداءات بالضرب والسب، وكانت آخرها الطبيبة المقيمة الدورية ضمن كادر الإنعاش، زهراء ريحان، تعرضت للاعتداء والضرب المبرح، خلال تأدية واجبها في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، من قبل ذوي متوفي كان مصاب بفيروس كورونا.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجه بتاريخ (28 حزيران 2020)، محاكم التحقيق المختصة ومكاتب الادعاء العام بضرورة التشدد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية، إثر ازدياد حالات الاعتداء في الآونة الأخيرة.

أما عن مدى توفر أدوية السرطان في البلاد حدد التميمي نسبة 80% منها في البلاد، إلا أنه “لم يتم إدخال اي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986″، بحسب قوله.

يذكر أن نسبة الإصابات بأمراض السرطان في العراق، ارتفعت في ظل كثرة الحروب التي شهدتها البلاد، خصوصاً حربي الخليج والغزو الأميركي، واستخدام أسلحة خطرة، والتي تسببت إضافة إلى الأمراض، بكثرة التشوهات الخلقية.

وأكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد من قبل قسم الاخراج الكمركي، بعد وصولها تمهيداً لاستلامها من الجهات المتعاقد معها.

بحسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة والبيئة، فإن المعدل السنوي للإصابة بأمراض السرطان في العراق يبلغ 2500 حالة إصابة كل عام.

وتتصدر مدينتا الفلوجة والبصرة، عدد المصابين بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية لدى الأطفال الرضّع.(النهاية)