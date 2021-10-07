العراق والإمارات يتفقان على التعاون بحقل الطاقة والنفط

المستقلة /- اتفق العراق والإمارات، الأربعاء، على تطوير التعاون في قطاع النفط والطاقة.

وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار إسماعيل في بيان، عقب لقائه اليوم ببغداد، وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي، إنه جرى بحث تطوير التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الإماراتية لتوليد 1000 ميغاواط.

من جانبه، أعرب الوزير المزروعي، عن رغبة بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تنسيق العمل في قطاع النفط والطاقة، وبما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين .