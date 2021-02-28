العراق : مكافحة الأرهاب تعتقل 9 من داعش في عدد من المحافظات

المستقلة /… أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد أن جهاز مكافحة الأرهاب تمكن إلقاء القبض على 9 مطلوبين بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في كل من البصرة وكركوك والأنبار ونينوى.

وقال رسول في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد  إن “تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في مُحافظة البصرة والذي شارك في عدة عمليات إرهابية ضد قواتنا الامنية”.

واضاف انه “في محافظة كركوك تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف المرسومة بعد القاء القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية، والى مُحافظة الأنبار التي أُلقي القبض فيها على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية” .

وتابع رسول ان عناصر مُكافحة الإرهاب اختتموا سلسلة عملياتهم التي نُفذت فجر الأحد بالقبض على ثلاثة إرهابيين في كنعوص جنوبي مدينة الموصل . (النهاية)

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