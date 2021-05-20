العراق مستعد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

المستقلة /- أعلن العراق اليوم الخميس، استعداده لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مؤسساته الصحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، انَّ جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة لهم.

واضاف ان الوزارة هيَّأت عدة فِرَق طبية خاصة لإرسالها إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ اخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين.

وأشار إلى انَّ العراق ارسل سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها.

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