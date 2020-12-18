العراق قد يشتري 1.5 جرعة من لقاح فيروس كورونا من فايزر

العراق قد يشتري 1.5 جرعة من لقاح فيروس كورونا من فايزر

المستقلة … رجحت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة توقيع اتفاق مع شركة فايزر للقاح فيروس كورونا.

حيث قالت وزارة الصحة والبيئة أنها تنوي للحصول على 1.5 مليون جرعة في المرحلة الأولى.

وبحسب مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي قوله، فإن وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوضات مع شركة فايزر الأميركية.

واضاف الحلفي أنه من المحتمل أن يتم في الأيام المقبلة توقيع اتفاق معهم لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة.