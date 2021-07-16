العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تطالب بالقصاص منه في مكان الجريمة

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تطالب بالقصاص منه في مكان الجريمة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن عدنان الدنبوس، شيخ عام عشائر كنانة في العراق، براءة قبيلة كنانة من أحد أبنائها، الذي اعتقلته السلطات بتهمة قتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص منه في مكان الجريمةقاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي يروي تفاصيل جريمته – فيديو

وقال في بيان صحفي: “باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة، قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور، نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو أحمد حمداوي عويد معارج المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي”.

وأضاف: “نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق، كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون، ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أمام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء”.

يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.