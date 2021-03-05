العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

يليه المغرب والاردن

المستقلة/- عادت معدلات الإصابة بوباء كورونا للارتفاع التدريجي مرة أخرى في العديد من الدول العربية، مسجلة عودة قوية في كل من المغرب والأردن والعراق على وجه الخصوص.

وسجل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية، كأكثر بلد يحتوي إصابات بمعدل 703 ألف إصابة، يليه المغرب ثم الأردن فالإمارات ثم لبنان ،في المراتب الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على التوالي.

كما احتل العراق كذلك المرتبة الأولى بعدد الوفيات، إذ تجاوز العدد المُبلغ عنه 13 ألف وفاة، ثم تبعته مصر، والمغرب، وتونس، والسعودية، في المراتب الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على التوالي.

 

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