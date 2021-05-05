العراق.. غضب بعد “حكم خفيف” على ضابط عذب إمام مسجد حتى الموت

المستقلة /- ثارت انتقادات حادة لحكم قضائي صدر بشأن قضية قتل إمام وخطيب على يد ضابط في الجيش العراقي، بمحافظة نينوى، بسبب ما وصفه معلقون بالحكم المتساهل مع جريمة بهذا الحجم.

وتعود الجريمة إلى عام 2018، عندما لقي ياسين محمد الجنابي، الإمام والخطيب في أحد مساجد حي الإصلاح الزراعي غربي الموصل مصرعه، إثر تعذيبه على يد الملازم الأول سيف مازن عبدالله، بداعي انتمائه لتنظيم داعش.

لكن تلك التهمة لم تثبت على الجنابي، ولم تصدر بحقه مذكرة قبض تتحدث عن ذلك.

وأصدر القضاء العراقي توضيحاً بشأن إجراءاته ضد الضباط سيف مازن، مشيراً إلى صدور حكم بسجنه خمس سنوات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العراق.. غضب بعد “حكم خفيف” على ضابط عذب إمام مسجد حتى الموت

اخر الاخبار

هكذا علقت ابنة بيل غيتس المخطوبة لمصري على طلاق والديها

رياضية

التعادل يحسم مباراة القوة الجوية والديوانية

اخر الاخبار

فيديو.. ياسر جلال يكشف سبب عدم ظهوره مع شقيقه رامز في برامجه

اخر الاخبار

شاهد.. ريهام سعيد تعرض تشوهات بأذنها بسبب عمليات التجميل

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة إضافة صوت الفنانة “بدرية طلبة” على خدمة غوغل الخرائط

رياضية

مانشستر سيتي يقصي باريس ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

رياضية

مانشستر سيتي يقصي باريس ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

اخر الاخبار

خروج الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

اخر الاخبار

آخر مستجدات الحالة الصحية لـ “سمير غانم ودلال عبدالعزيز”

اخبار العراق

الصحة: ظهور اصابات لدى الوافدين من الهند من النوع القديم

اخر الاخبار

خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

اخر الاخبار

مفاجأة لمستخدمي تطبيق تليغرام

اخبار العراق

العراق يعلن موقفه من المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى

اخر الاخبار

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

رياضية

بشرى سارة من وزير التعليم إلى نادي الطلبة

اخر الاخبار

رسم بانورامي نادر للكعبة في مزاد عالمي.. صور