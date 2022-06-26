العراق على موعد مع جولة ترابية جديدة ورياح نشطة

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تجدد الغبار في بعض مناطق البلاد ظهر اليوم.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى انتهاء الغبار في المناطق الوسطى فجر وصباح اليوم، فيما يستمر في الجنوب بشكل خفيف ومتوسط حتى الظهر ثم ينتهي”.

 

وأضاف، “من المتوقع تجدد الغبار في جنوب الموصل وصلاح الدين ظهر وعصر اليوم، ويتحرك باتجاه المناطق الوسطى مساءً ويكون خفيفاً إلى متوسط”.

 

وأشار إلى أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار”.

 

وبين، أن “درجات الحررة ستنخفض في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والوسطى، ويشمل الانخفاض مناطق الجنوب يوم غد الإثنين”.

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