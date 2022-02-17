العراق ضمن المجموعة الثانية لبطولة اسيا تحت 23 عام التى ستقام في اوزبكستان

المستقلة /- وضعت قرعة نهائيات آسيا بكرة القدم تحت 23 عاماً، منتخب العراق الاولمبي في مجوعة متوازنة.
وسحبت القرعة قبل قليل في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، حيث وضعت المنتخب الاولمبي في المجموعة الثانية التي تضم كل من: استراليا والأردن والكويت.
وفيما يلي نتائج القرعة:
المجموعة الأولى: أوزباكستان، إيران، قطر وتركمانستان.
المجموعة الثانية: استراليا، الأردن، العراق والكويت.
المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلند، فيتنام وماليزيا.
المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان وطاجسكتان.
وستقام بطولة كأس آسيا تحت (23 عاما) في أوزبكستان في شهر حزيران المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

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